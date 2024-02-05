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Правительство Нидерландов могут лишить Facebook

Правительство Нидерландов могут лишить Facebook

Правительство Нидерландов рассматривает возможность полного отказа от Facebook из-за серьезных опасений по поводу того, как платформа обеспечивает безопасность данных. Об этом сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на источники.

По сведениям издания, переговоры на эту тему с материнской компаний Meta не принесли желаемых результатов. Поэтому власти начали подготовку к запрету Facebook, который затронет все правительство.

В свою очередь статс-секретарь Министерства внутренних дел и по делам королевства Нидерландов Александра ван Хуффелен подтвердила газете, что правительство уже много лет обеспокоено тем, как Facebook обрабатывает конфиденциальные данные. «В 2017 году Управление по защите данных Нидерландов обнаружило, что Facebook нарушает закон о конфиденциальности в двух областях: информировании пользователей и обработке конфиденциальных данных, – заметила она. – Затем Meta внесла коррективы». Но это не решило проблему, и к тому же возникли новые вопросы. Урегулировать их не удалось, поэтому правительство обратилось в управление по защите данных за рекомендацией о том, безопасно ли продолжать использовать Facebook.

Эта рекомендации, отметила De Telegraaf, ожидаются в ближайшее время. Однако правительство уже нацелено на то, чтобы запретить Facebook, и оценивает, какие последствия будет иметь этот шаг.

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