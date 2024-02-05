Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию |
Врачи выявили рак у короля Великобритании |
В Стамбуле в тяжелом состоянии госпитализировали композитора Джаваншира Гулиева |
МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией |
Депутат Рады: Залужный согласился стать послом в Великобритании |
Напавшего на азербайджанское посольство в Иране казнят |
Баку: Армения несет ответственность за гибель ни в чем не повинных людей |
В МИД Чехии подтвердили информацию «Минвала» |
В Азербайджане повысились пенсии |
Главное Политика

Баку и Минск выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений

Баку и Минск выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с начальником управления внешней политики Администрации президента Республики Беларусь Игорем Секретой.

Согласно информации Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений между Азербайджаном и Республикой Беларусь, отмечено, что политический диалог на высшем уровне играет ключевую роль в развитии двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Особо была подчеркнута нынешняя положительная динамика экономического сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по другим важным международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию
Политика

Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию

2024/02/05, 22:44
МИД Азербайджана соболезнует близким жертв пожаров в Чили
Политика

МИД Азербайджана соболезнует близким жертв пожаров в Чили

2024/02/05, 22:16
Баку и Минск выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений
Политика

Баку и Минск выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений

2024/02/05, 21:29
Президент Армении Ваагн Хачатурян собрался в Венгрию
Политика

Президент Армении Ваагн Хачатурян собрался в Венгрию

2024/02/05, 20:52
МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией
Политика

МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией

2024/02/05, 20:00
Баку: Армения несет ответственность за гибель ни в чем не повинных людей
Политика

Баку: Армения несет ответственность за гибель ни в чем не повинных людей

2024/02/05, 18:01
Генсекретарь ШОС прибыл в Азербайджан
Политика

Генсекретарь ШОС прибыл в Азербайджан

2024/02/05, 16:03
Хакан Фидан: Анкара будет искать иные «исторические пути»
Политика

Хакан Фидан: Анкара будет искать иные «исторические пути»

2024/02/05, 09:31
Анкара обнародовала повестку переговоров с Путиным
Политика

Анкара обнародовала повестку переговоров с Путиным

2024/02/04, 22:10