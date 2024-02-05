Баку и Минск выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений

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Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с начальником управления внешней политики Администрации президента Республики Беларусь Игорем Секретой.

Согласно информации Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений между Азербайджаном и Республикой Беларусь, отмечено, что политический диалог на высшем уровне играет ключевую роль в развитии двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Особо была подчеркнута нынешняя положительная динамика экономического сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по другим важным международным вопросам, представляющим взаимный интерес.