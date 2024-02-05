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Трамп: Проголосует только дурак или радикальный левый демократ…

Трамп: Проголосует только дурак или радикальный левый демократ...

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только «дурак или радикальный левый демократ» проголосует за «чудовищный» законопроект, представленный американским сенатом для помощи Украине и охраны американской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Трампа, новая версия документа является «великим подарком демократам» и пожеланием плохого для Республиканской партии.

Он подчеркнул, что США необходим отдельный законопроект о границах и иммиграции, он не должен быть привязан к иностранной помощи.

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