Блокировка VPN в России отменяется (обновлено, видео)

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21:04 Директор «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина передумала и назвала свои слова о блокировке VPN «дезинформацией».

«Я ничего не обещала. Я не видела, какую цитату взяли ваши коллеги, пусть посмотрят ответ на вопрос полностью. Это дезинформация», – отметила она.



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20:13 С 1 марта по всей территории России будут заблокированы крупные VPN-сервисы.

Об этом заявила директор «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина в Екатеринбурге, пишет info24.ru.

«VPN, особенно бесплатный, – это вообще портал в ад. Потому что ваши данные выкачиваются с устройства бесконечно. Ограничить все VPN властям не удастся, но власти заблокируют самые крупные сервисы», – сказала Мизулина.