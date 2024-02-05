Напавшего на азербайджанское посольство в Иране казнят

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Напавшего на посольство Азербайджана в Иране приговорили к смертной казни.

Данную информацию приводит Министерство юстиции Ирана.

Судебное заседание прошло с участием обвиняемого и его адвокатов. В судебном заседании также присутствовал ряд должностных лиц посольства Азербайджана, сообщает АПА.

В начале заседания судья дал пояснения обвиняемому, а представитель прокурора зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинительному акту, лицо, совершившее нападение на посольство Азербайджана, обвинялось в умышленном убийстве гражданина Азербайджана с применением огнестрельного оружия в здании посольства, а также в незаконном хранении, ношении оружия и нарушении общественного порядка.

После того как представитель прокурора зачитал обвинительный акт, обвиняемый и его адвокат выступили с защитной речью.