Проголосовать на выборах можно будет и с просроченным удостоверением личности

106 Просмотров

Обладатели удостоверений личности с истекшим сроком действия также смогут проголосовать на президентских выборах.

Об этом сказал на заседании зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов, передает Report.

По его словам, каждый гражданин сможет воспользоваться своим избирательным правом, поскольку личность можно установить даже по старому удостоверению.

«Удостоверения личности нового образца выдаются с 2018 года сроком на 10 лет. Проблема истечения срока действия может быть связана только с удостоверениями личности старого образца», – отметил Гасымов.