200 тракторов с протестующими итальянскими фермерами двинулись на Рим

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Итальянские фермеры утром 5 февраля выдвинулись в направлении Рима колонной из 200 тракторов для организации постоянной акции протеста.

Об этом говорится в заявлении представителя объединенного комитета протестующих Галгано Палаферри.

«Колонна прибудет вечером 5 февраля, сейчас идут переговоры с полицией для определения места нашей стоянки на одной из двух трасс у города», – сказал он. По его словам, фермеры направились из южных провинций Тосканы, по дороге к ним присоединятся аграрии из других регионов Италии. С собой они везут воду и продукты для проведения многодневного акции протеста.

На минувшей неделе протесты фермеров в Италии вслед за другими европейскими странами охватили различные сельскохозяйственные регионы страны. В отличие от акций во Франции или Бельгии они не столь многочисленны и не приводят к блокированию трасс и столкновениям с полицией.

Акциями протеста фермеров охвачены уже больше трети стран Евросоюза, в частности Франция, Германия, Бельгия, Польша, Румыния и Нидерланды, сообщает belta.by.