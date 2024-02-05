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Турция предоставит свои беспилотники Египту

Турция предоставит свои беспилотники Египту

Турция согласилась предоставить Египту свои беспилотники после того, как страны нормализовали отношения после десятилетнего разрыва. Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан, сообщает Yenisafak.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Египет 14 февраля, чтобы встретиться со своим коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Это первый визит Эрдогана в Египет после того, как Анкара и Каир назначили послов в прошлом году, что свидетельствует о улучшении дипломатических отношений между государствами.

Фидан сообщил частному телеканалу A Haber, что президент Турции обсудит с ас-Сиси двусторонние и региональные вопросы, включая торговлю, энергетику и безопасность.

«Нормализация наших отношений важна для того, чтобы Египет имел определённые технологии. У нас есть соглашение о предоставлении Египту беспилотных летательных аппаратов и других технологий», – заявил Фидан, не уточнив подробности сделки.

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