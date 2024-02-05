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Россиянка с детьми осталась на улице из-за армянина – беженца с Украины

Россиянка с детьми осталась на улице из-за армянина - беженца с Украины

Многодетная мать осталась на улице с детьми из-за армянина – беженца с Украины. Россиянка Елена лишилась квартиры в Москве.

Елена решила сдать в аренду квартиру в столице и переехать в съемное жилье поменьше ради финансовой выгоды. По объявлению ей позвонил риелтор и рассказал о своем подопечном, который находится в камере предварительного заключения по экономическому преступлению. Заключенный — армянин, беженец Украины с украинским паспортом, отец четверых детей, которому никто не хочет сдавать квартиру. Мужчине могли изменить меру пресечения на условный срок с помощью Елены. Она согласилась и выступила в суде, заявив, что готова заселить его в свое жилье.

После собственница переехала в новую квартиру, а освобожденный занял ее жилье. Через неделю хозяин квартиры, в которой поселилась семья Елены, попросил жильцов покинуть собственность. Елена предупредила беженца о своем возвращении и предложила помочь с поиском новой квартиры, но мужчина не захотел разговаривать. Приехав на место, собственница обнаружила, что замки на ее входной двери поменяли. По ее словам, в квартире жили более десятка армян.

Обращение к правоохранительным органом не помогло — сотрудники полиции оказались на стороне жильца. Елене с детьми пришлось ночевать на улице. После этого в СМИ появилась информация, что она злоупотребляет алкогольными напитками и не может заботиться о семье.

«Меня увольняют из-за этого скандала из института педиатрии, где я отработала больше 12 лет. Моих детей начали гнобить в школе, и опека собирается лишить меня родительских прав», — рассказала женщина изданию «360».

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