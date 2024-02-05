Сотрудники МККК разрешили карабахским сепаратистам пообщаться с семьями

В конце января – начале февраля сотрудники МККК вновь посетили лиц армянского происхождения, информацию о которых предоставила азербайджанская сторона.
Об этом сообщила глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.
По информации, с задержанными были проведены встречи один на один и созданы условия для их общения с семьями.
В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение и условия содержания задержанных во время таких посещений. МККК также предоставляет людям условия для связи со своими семьями.
В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации, связанные с посещениями, передаются и обсуждаются только с удерживающей стороной.