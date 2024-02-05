Иран начал строительство нового ядерного реактора

65 Просмотров

Иран начал строительство нового исследовательского ядерного реактора мощностью 10 МВт в провинции Исфахан в центральной части страны.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, это будет реактор бассейнового типа, в качестве замедлителя будет использоваться легкая вода, а ядерным топливом будут оксиды урана и алюминия. Установка станет источником мощного потока нейтронов с высокой плотностью. Нейтроны в дальнейшем будут использоваться для производства изотопов, широко используемых в промышленности и фармацевтической области. Производственные мощности реактора не только удовлетворят все внутренние потребности страны, но и могут предоставить Ирану возможности для последующего экспорта продукции и услуг в этой сфере на региональном и мировом уровне, отмечает агентство.

В 2023 году Иран вошел в состав международного центра синхротронных, нейтронных и лазерных исследований на базе реактора ПИК в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) им. Б. П. Константинова, который входит в состав НИЦ «Курчатовский институт». Высокопоточный исследовательский реактор ПИК – один из мегасайенс-проектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Наука». Он предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, исследования объектов микромира, а также развития многих других фундаментальных и прикладных научных направлений.