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Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу (обновлено)

Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу (обновлено)

Жителю Тертерского района Азеру Мамедову, пострадавшему при подрыве на противопехотной мине во время выпаса животных в селе Гёярх, ампутировали левую ногу.

Cначала мужчина был доставлен в Тертерскую центральную больницу, а затем переведен в больницу в Барде, где ему провели операцию.

***

12:205 февраля в селе Гёярх Тертерского района около 11 часов Мамедов Азер Ахмед оглу, 1966 года рождения, пасший скот, получил ранение левой ноги в результате взрыва мины.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осматривает место происшествия, проводятся другие необходимые следственные действия.

В прокуратуре Тертерского района проводится расследование.

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