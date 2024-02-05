Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу (обновлено)

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Жителю Тертерского района Азеру Мамедову, пострадавшему при подрыве на противопехотной мине во время выпаса животных в селе Гёярх, ампутировали левую ногу.

Cначала мужчина был доставлен в Тертерскую центральную больницу, а затем переведен в больницу в Барде, где ему провели операцию.

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12:205 февраля в селе Гёярх Тертерского района около 11 часов Мамедов Азер Ахмед оглу, 1966 года рождения, пасший скот, получил ранение левой ноги в результате взрыва мины.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осматривает место происшествия, проводятся другие необходимые следственные действия.

В прокуратуре Тертерского района проводится расследование.