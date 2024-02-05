В МИД Чехии подтвердили информацию Minval.az |
В Азербайджане повысились пенсии |
Посольство Чехии в Баку косвенно подтверждает задержание своего гражданина на условной границе Азербайджана и Армении |
Зеленский попал под обстрел |
Внешняя политика США: игры в шпионов и коррупция |
Оружие и боеприпасы обнаружены в музыкальной школе в Ходжалы (фото и видео) |
Проживающая в Ханкенди Лариса Степанян считает Азербайджан своей родиной (видео) |
Иран ответит США войной в случае обстрела своих кораблей |
Подорвавшийся на мине мужчина находится в тяжелом состоянии (обновлено, фото) |
Главное Мир

Зеленский рассказал, сколько процентов Украины оккупированно

Зеленский рассказал, сколько процентов Украины оккупированно

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл Западу процент оккупированной земли, которую нужно отвоевать Вооруженным силам страны.

По словам украинского лидера, речь идет от 26% территорий. Армия Украины более двух лет сражается, чтобы забрать у врага как можно больше оккупированных земель, и сейчас продвижение армии России остановлено.

«Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили», – сказал Зеленский итальянскому Rai1.

Теги:
Из этой рубрики
Иран начал строительство нового ядерного реактора
Мир

Иран начал строительство нового ядерного реактора

2024/02/05, 15:15
Зеленский предупредил европейцев, что к ним может прийти Путин
Мир

Зеленский предупредил европейцев, что к ним может прийти Путин

2024/02/05, 14:50
Токаев отправил в отставку правительство Казахстана
Мир

Токаев отправил в отставку правительство Казахстана

2024/02/05, 14:19
Трамп заявил, что ему очень нравится Си Цзиньпин
Мир

Трамп заявил, что ему очень нравится Си Цзиньпин

2024/02/05, 13:53
В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для теракта (видео)
Мир

В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для теракта (видео)

2024/02/05, 13:13
Суд в Южной Корее оправдал главу Samsung
Мир

Суд в Южной Корее оправдал главу Samsung

2024/02/05, 12:43
В Ереване произошел мощный взрыв
Мир

В Ереване произошел мощный взрыв

2024/02/05, 12:16
Зеленский рассказал, сколько процентов Украины оккупированно
Мир

Зеленский рассказал, сколько процентов Украины оккупированно

2024/02/05, 11:51
Глава Emirates пожаловался на сильное падение качества самолетов Boeing
Мир

Глава Emirates пожаловался на сильное падение качества самолетов Boeing

2024/02/05, 11:20