Зеленский рассказал, сколько процентов Украины оккупированно

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Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл Западу процент оккупированной земли, которую нужно отвоевать Вооруженным силам страны.

По словам украинского лидера, речь идет от 26% территорий. Армия Украины более двух лет сражается, чтобы забрать у врага как можно больше оккупированных земель, и сейчас продвижение армии России остановлено.

«Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили», – сказал Зеленский итальянскому Rai1.