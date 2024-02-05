Зеленский рассказал, сколько процентов Украины оккупированно

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл Западу процент оккупированной земли, которую нужно отвоевать Вооруженным силам страны.
По словам украинского лидера, речь идет от 26% территорий. Армия Украины более двух лет сражается, чтобы забрать у врага как можно больше оккупированных земель, и сейчас продвижение армии России остановлено.
«Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили», – сказал Зеленский итальянскому Rai1.