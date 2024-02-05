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Азербайджанское оружие демонстрируется в Эр-Рияде (фото)

Азербайджанское оружие демонстрируется в Эр-Рияде (фото)

Министерство оборонной промышленности Азербайджана участвует в Международной оборонной выставке «World Defence Show-2024», которая во второй раз организуется в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщили в министерстве, в мероприятии принимает участие делегация во главе с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым.

Сообщалось, что на выставке «World Defence Show-2024», в которой принимают участие более 750 участников из более чем 45 стран и 115 иностранных представителей, на стенде, организованном Министерством оборонной промышленности, было представлено 107 изделий оборонного назначения, произведенных в Азербайджане.

В.Мустафаев, принявший участие в церемонии открытия, встретился с министром обороны Королевства Саудовская Аравия Халедом бен Сальманом Аль Саудом.

Министр ознакомился с оборонной продукцией и новыми технологиями, представленными на стендах Турции, Саудовской Аравии и других стран.

 

 

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