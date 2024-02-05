Какие силы противостоят Азербайджану?

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В канун даты принятия Азербайджана в Совет Европы в консультативном органе организации – Парламентской ассамблее немецкий депутат Франк Швабе выступил с инициативой о приостановлении полномочий нашей страны в этом учреждении. Азербайджанская делегация, не дожидаясь голосования, ввиду антиазербайджанских настроений в этой организации, официально объявила о прекращении взаимодействий с Парламентской ассамблеей. Голосование по ратификации полномочий делегации Азербайджана состоялось. В голосовании участвовали 90 депутатов из 28 стран. Делегаты из Молдовы, Грузии и Украины не приняли участие в голосовании, точнее не захотели.

ПАСЕ имеет неоднородную структуру. В этой организации представляются депутаты не только по странам, но и по политическим фракциям. Депутаты политических фракций представляются по политически-идеологическому принципу. Конечно, это не исключает того, что депутаты в ПАСЕ игнорируют интересы страны в угоду политических фракций. Хотя есть и такие страны, и такие депутаты в Совете Европы.

Произошедшее голосование в ПАСЕ против Азербайджана не дает полного представления об отношении к Баку в этой организации. Если голосование семи французских депутатов и армянской делегации не вызывает никаких вопросов, то при голосовании такого же количества представителей Италии, межгосударственные отношения с которой у Азербайджана развиваются достаточно хорошо, возникают вопросы и становится не совсем понятным такое действие.

Испанские делегаты также проголосовали за антиазербайджанскую резолюцию. Надо отметить, что Испания практически безучастна к происходящим процессам на Кавказе. У этой страны довольно-таки беспристрастное отношение к армянам. Это одна из немногих западноевропейских стран и практически единственная католическая страна, которая не признала армянский «геноцид». Тем не менее представители этой страны проголосовали за антиазербайджанскую резолюцию семью голосами, также как и Франция. В поддержку резолюции проголосовали даже один турецкий и один британский депутаты. Эти данные по голосованию на первый взгляд могут показаться весьма нелогичными. Турция – наш ближайший союзник, и вдруг депутат из братской страны голосует за эту дискриминационную резолюцию. Но это на первый взгляд. При разборе политических фракций и политических идеологий с ее функциональной составляющей в ЕС и в Совете Европы ответы на эти вопросы находятся сразу.

Итак, из 76 проголосовавших депутатов 34 по политическому спектру относятся к центристским и правым. Проголосовавшие за применение резолюции от социалистов и левых составляют 42 голоса. Разрыв не такой уж большой, чтобы делать определенные выводы. Однако, если не учитывать голоса делегатов из Франции и Армении, а также нескольких стран, которые находятся под влиянием Франции, например Андорра, то разрыв между партиями увеличивается вдвое в пользу партий левых. Такой разрыв уже дает нам возможность делать определенные выводы о внутреннем настрое европейских политических элит по отношению к Азербайджану.

Следует также подчеркнуть, что Франк Швабе, который инициировал законопроект, является главой фракции социалистов, демократов и зеленых. Именно эта фракция больше всего отличилась при голосовании за антиазербайджанскую резолюцию. Отсюда становится понятно, почему депутаты, представляющие левые партии от Турции (Бердан Озтюрк, состоящий в Демократической партии народов (HDP), а также делегат из Великобритании Джордж Фоулкс, являющийся членом лейбористкой партии), проголосовали против Азербайджана. Немаловажен и тот факт, что представители Франции от партии Ренессанс, будто бы стоящие на центристских позициях, практически все так или иначе когда-то состояли в социалистических партиях Европы, включая основателя этой партии Эммануэля Макрона. При рассмотрении политических паспортов стран, которые голосовали против Азербайджана, отчетливо видно, что партии, стоящие на позициях левых идеологий, представленных в этих странах, настроены против Баку более чем недружелюбно.

Причины этому прежде всего экономические. Не все страны ЕС обладают развитой экономикой. Бесспорным лидером Европы остается Германия, далее идут Франция, Италия и значительно отстающая от первых, но опережающая остальные страны по экономической мощи – Испания.

Азербайджан – важный энергетический партнер Европы. После начала войны между Украиной и Россией интерес к Азербайджану, как еще одной альтернативе российским энергоресурсам, сильно возрос. С 2022 года Азербайджан более половины своих энергоресурсов экспортировал в Европу. Азербайджан занял безальтернативное место в транспортной архитектуре между Европой и Китаем. Также наша страна является самым важным энергетическим и торговым партнером Турции. Турецкая Республика занимает важнейшее место в экономической системе ЕС. По объему прямых инвестиций в турецкую республику лидируют страны Евросоюза (Швейцария, Германия, Нидерланды, Италия).

Что из себя представляют левые транснациональные партии Европы? Это партии, которые основываются в большинстве своем на паневропейских началах, считающие, что развитые национальные экономики должны выносить отстающие экономики остальных европейских стран. Эти партии проталкивают затратные законопроекты, финансирующие стимулирование остальных национальных экономик Европы. При всем этом партии левого крыла стараются всячески противодействовать всем формам приватизации, что, в свою очередь, значительно ухудшает инвестиционный фон в европейских странах. Левые способствуют расширению прав профсоюзов до такой степени, что зачастую подвергают коллапсу функционирование государственных органов страны. Осуществляют принятие множества затратных социальных программ, которые отрицательно сказываются на финансировании остальных ключевых сфер государства. Взваливают на плечи государства принятие программ по обеспечению полной социальной занятости, что отрицательно отражается на рынке труда и на качестве предоставляемых услуг. К примеру, во фракции социалистов, демократов и зеленых обременяют государство затратными и нерентабельными соцпрограммами, а другое ответвление, именуемое как зеленые, выдвигает требования по усилению мер охраны окружающей среды, зачастую ограничивая возможности промышленных предприятий.

Многие экологические опасности сильно преувеличиваются и используются как средство обогащения зеленых партий и движений. Социалисты и ультралевые партии ЕС организовывают общенациональные забастовки и масштабные демонстрации, тем самым сильно препятствуя функционированию государственных институтов. Эти партии, которые представлены в политической жизни ЕС и европейских стран со своими затратными программами и методами воздействия на государство и бизнес, планомерно и целенаправленно подрывают экономическую и военную мощь Европы. Левые политические силы не хотят сильной Европы, следственно не хотят и сильных партнеров для Европы. Вот отсюда и антиазербайджанская риторика. Европартии левых могут насаждать свои идеологии исключительно в интеграционных рамках Европейского Союза. Благодаря этой многолетней политике по подрыву экономической мощи со стороны левых, в европейских странах обретают политическую силу ультраправые националисты.

Вопреки ожиданиям Азербайджан будучи малой страной, столкнувшись с угрозами своей национальной безопасности, не примкнула к сверхдержавам. На постсоветском пространстве Азербайджан стоит особняком, в отличие от тех стран, которые взяли строгий курс в Европейский Союз. Азербайджан – это та страна, которая успешно выполняет обеспечение всего спектра своих национальных задач без всяких содружеств и союзов. Сегодня в странах, желающих тесно интегрировать с Западом, часто высказываются мнение, что следует идти именно по альтернативному пути, который проложил Азербайджан. Несомненно, этому противятся те силы на Западе, которые взяли на себя функцию консервирования национальных экономик и политической субъектности государств на Европейском континенте. Это именно те силы, которые голосовали против Азербайджана 24 января 2024 года в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Зия Рагимов, политолог