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Хакан Фидан: США играют с огнем, этот огонь в любой момент может превратиться в пожар

Хакан Фидан: США играют с огнем, этот огонь в любой момент может превратиться в пожар

Соединенные Штаты играют с огнем, нанося удары по Йемену, в любой момент он может привести к пожару в регионе.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A-haber.

«США играют с огнем, и когда вы играете с огнем, этот огонь в любой момент может превратиться в пожар. Его будет невозможно взять под контроль, – сказал он. – Турция находится в постоянном диалоге с региональными партнерами и США. Региональной экспансии следует избегать, ситуация не очень хорошая. Мы можем столкнуться с еще большей экспансией».

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