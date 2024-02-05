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Азербайджанские спецназовцы прорвали оборону условного противника (фото и видео)

Азербайджанские спецназовцы прорвали оборону условного противника (фото и видео)

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны, с частями и подразделениями Сил специального назначения проведены тактико-специальные учения на тему «Ведение боевых операций в условиях суровых морозов».

Как сообщили в Минобороны, в ходе тактико-специальных учений спецназовцы уточнили задачи на макете местности, выполнили тактические передислокации в высокогорье в условиях суровых морозов.

Были выполнены задачи по прорыву обороны условного противника, захвату опорного пункта, оказанию первой медицинской помощи и безопасной эвакуации раненых с поля боя.

Задачи, поставленные на учениях, проводимых в целях повышения знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями в условиях суровых морозов, ведению боевых действий и спасательных мероприятий, совершенствованию навыков личного состава по ходьбе на лыжах, а также стрельбе в подвижном и неподвижном состоянии, были выполнены с высоким профессионализмом.

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