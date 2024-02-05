Оружие и боеприпасы обнаружены в музыкальной школе в Ходжалы (фото и видео)

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Оружие и боеприпасы были обнаружены в музыкальной школе Ходжалы.

По информации МВД, в музыкальной школе, расположенной в селе Ханабад сотрудниками Ходжалинского райотдела полиции были обнаружены 11 автоматов «Калашников», 3 пулемета марки «ПК», 3 пулемета «RPQ-7», 10 пулеметных снарядов, 14 запалов, один гранатомет «Муха», 10 пулеметных коробок марки «ПК», 1 газовый поршень пулемета марки «ПК», 4 пулеметные ленты, 35 магазинов для автомата, 4 автоматических прицела, 30 ручных гранат «Ф1», 45 запалов для гранатомета, 1 ручная граната «М-75», 19 820 патронов калибром 5,45-мм и 8050 патронов калибром 7,62-мм.

Продолжаются мероприятия в данном направлении.