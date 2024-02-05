Сенат США представил компромиссный законопроект о помощи Украине и Израилю

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Сенат Конгресса США представил на рассмотрение компромиссный законопроект о дополнительном финансировании Украины и Израиля.

В этом же документе учитываются и средства на укрепление южной границы США. Общая сумма составила 118 млрд долларов.

«Сенатом США представил компромиссный законопроект по охране границы, помощи Киеву и Израилю. Он, в частности, включает выделение свыше 60 млрд долларов Украине,14,1 млрд долларов — Израилю, а всего — 118,28 млрд долларов», — передает Reuters.

Также сенаторы предложили выделить 8 млн долларов на надзор за помощью Украине. Президент США Джо Байден поддержал сенатский законопроект и призвал конгресс принять его как можно скорее.