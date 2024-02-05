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Хакан Фидан: Анкара будет искать иные «исторические пути»

Хакан Фидан: Анкара будет искать иные «исторические пути»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не собирается ждать пока ее примут в Европейский союз и будет искать иные «исторические пути». Об этом он рассказал в интервью телеканалу A Haber.

Фидан подчеркнул, что Турция не в состоянии ждать, пока будет получено членство в Евросоюзе. Поэтому необходимо искать альтернативы, другие исторические пути, особенно касающиеся сферы экономического сотрудничества.

Глава МИД Турции отметил, что страна по-прежнему желает вступить в ЕС, однако у нее нет ни способов, ни средств влияния на Брюссель.

Министр выразил мнение, что действия Евросоюза в отношении Турции в определенной степени обусловлены религиозным фактором.

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