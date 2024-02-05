США и Британия нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов в Йемене (видео)

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».
Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.
По его сведениям, атаке подверглись провинции Ходейда и Саада. Как минимум 11 ударов нанесены по территории порта Рас-Иса и городу Эз-Зайдия в провинции Ходейда, еще 4 – по административному центру провинции Саада.
Напомним, что ранее вооруженные силы США и Великобритании нанесли серию ударов по позициям хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» в провинции Ходейда.