США и Британия нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов в Йемене (видео)

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Вооруженные силы США и Великобритании нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, атаке подверглись провинции Ходейда и Саада. Как минимум 11 ударов нанесены по территории порта Рас-Иса и городу Эз-Зайдия в провинции Ходейда, еще 4 – по административному центру провинции Саада.

Напомним, что ранее вооруженные силы США и Великобритании нанесли серию ударов по позициям хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» в провинции Ходейда.