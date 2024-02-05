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СМИ: ХАМАС хочет изменить условия обмена с Израилем

СМИ: ХАМАС хочет изменить условия обмена с Израилем

Радикальное движение ХАМАС хотело бы увеличить число палестинских заключенных, которых Израиль должен будет освободить в обмен на удерживаемых в секторе Газа заложников. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их данным, в настоящее время в движении отвергают соглашения, подобные тем, что были заключены ранее, когда обмен происходил по формуле «один израильский заложник в обмен на троих палестинских заключенных». Израиль уведомил посредников, что не согласен с заявленным ХАМАС числом содержащихся в тюрьмах палестинцев, которых необходимо будет выпустить на свободу, отмечает канал. Информации о том, сколько именно заключенных радикалы хотят освободить в обмен на удерживаемых ими израильских заложников, пока не приводится.

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