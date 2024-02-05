В России ищут пропавший вертолет МЧС

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Вертолет Ми-8 МЧС пропал над Онежским озером в Карелии. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

«В ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера перестал выходить на связь вертолет Ми-8 ФГБУ «Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России» ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики Карелия», – сообщили в министерстве.

На борту находятся три члена экипажа. Организованы поисково-спасательные работы.

К месту следует группировка спасателей на судах на воздушной подушке и снегоходах. «В готовность приведен самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту», – отметили в министерстве.

По данным оперативных служб, аварийный маяк вертолета не срабатывал, сигнала не поступало.