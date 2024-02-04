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Трамп опережает Байдена на 5% (видео)

Трамп опережает Байдена на 5% (видео)

Согласно опросу телеканала NBC News, если бы выборы в США прошли сейчас, экс-президент США Дональд Трамп получил бы 47% против 42% у действующего лидера страны Джо Байдена. При этом, если Трамп будет осужден за уголовное преступление, избиратели отдали бы президенту США 45%, а Трампу – 43%.

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Трамп опережает Байдена на 5% (видео)

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