Подорвавшийся на мине мужчина находится в тяжелом состоянии (обновлено) |
Анкара обнародовала повестку переговоров с Путиным |
Азербайджан запретил армянскому лоббисту во въезде |
МИД Азербайджана: Угроза армянских мин актуальна как никогда |
Дома на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше будут построены к концу года |
Хуситы пригрозили США и Британии ответным ударом |
В Грузии запустили в обращение марки, посвященные юбилею Гейдара Алиева (фото) |
Россия сменила тактику ударов по Украине |
Число погибших в Газе достигло 27365 |
Главное Экономика

Доходы Суэцкого канала рухнули вдвое из-за ударов хуситов по кораблям

Доходы Суэцкого канала рухнули вдвое из-за ударов хуситов по кораблям

Все больше компаний морских перевозчиков отказываются от движения кораблей по Красному морю из-за нападений хуситов, что почти вдвое уменьшило доходы Суэцкого канала, сообщает Bloomberg.

Суэцкий канал является самым коротким морским путем между Азией и Европой. Он также является важнейшим источником иностранной валюты для Египта, в 2023 году канал принес около 10,25 млрд дол.

В прошлом месяце доход канала в Египте составил около 428 млн долл. по сравнению с 804 млн долл. за аналогичный период 2023 года.

По словам руководителя Администрации Суэцкого канала Усама Рабие, количество судов, курсирующих по каналу, упало на 36%.

Теги:
Из этой рубрики
Доходы Суэцкого канала рухнули вдвое из-за ударов хуситов по кораблям
Экономика

Доходы Суэцкого канала рухнули вдвое из-за ударов хуситов по кораблям

2024/02/04, 21:51
Производитель Nokia прекращает выпускать смартфоны под этим брендом
Экономика

Производитель Nokia прекращает выпускать смартфоны под этим брендом

2024/02/04, 21:06
Кэмерон: Наша экономика больше российской в 25 раз
Экономика

Кэмерон: Наша экономика больше российской в 25 раз

2024/02/04, 15:15
Бельгия разработала план разблокировки активов России для помощи Украине
Экономика

Бельгия разработала план разблокировки активов России для помощи Украине

2024/02/04, 12:20
Введен упрощенный режим налогообложения для грузоперевозок
Экономика

Введен упрощенный режим налогообложения для грузоперевозок

2024/02/03, 14:12
Бакинский судостроительный завод построит новые суда для ASCO
Экономика

Бакинский судостроительный завод построит новые суда для ASCO

2024/02/02, 17:30
Азербайджан увеличит добычу жидких углеводородов
Экономика

Азербайджан увеличит добычу жидких углеводородов

2024/02/02, 17:00
Азербайджан обсудил с ООН переход к "зеленой" энергетике
Экономика

Азербайджан обсудил с ООН переход к «зеленой» энергетике

2024/02/02, 14:27
Озвучена сумма, необходимая Баку для сокращения потерь воды на 40%
Экономика

Озвучена сумма, необходимая Баку для сокращения потерь воды на 40%

2024/02/02, 11:05