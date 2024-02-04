Доходы Суэцкого канала рухнули вдвое из-за ударов хуситов по кораблям

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Все больше компаний морских перевозчиков отказываются от движения кораблей по Красному морю из-за нападений хуситов, что почти вдвое уменьшило доходы Суэцкого канала, сообщает Bloomberg.

Суэцкий канал является самым коротким морским путем между Азией и Европой. Он также является важнейшим источником иностранной валюты для Египта, в 2023 году канал принес около 10,25 млрд дол.

В прошлом месяце доход канала в Египте составил около 428 млн долл. по сравнению с 804 млн долл. за аналогичный период 2023 года.

По словам руководителя Администрации Суэцкого канала Усама Рабие, количество судов, курсирующих по каналу, упало на 36%.