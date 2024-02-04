Агиль Рустамзаде: Вероятность значимых результатов для армии РФ достаточно низкая

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Российское наступление на востоке Украины еще продолжается, но уже ясно, что вероятность каких-либо значимых результатов для российской армии достаточно низкая. Одним из немаловажных факторов, стало понимание украинского государства и общества необходимости экстренного вклада в производство дронов-камикадзе.

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«По состоянию на сейчас, судя по открытым источникам, количество применяемых артиллерийских снарядов у российской армии больше в 3-4 раза. Благодаря массовому применению дронов-камикадзе которое составляют 40-60% огневой мощи, украинская армия держит фронт и наносит урон противнику», – добавил он.