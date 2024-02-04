Венгрия отказала Украине в поставках оружия, но право вето не применила

65 Просмотров

Венгрия не стала использовать право вето при принятии ЕС решения об увеличении Европейского фонда мира, спонсирующего поставки оружия Киеву. Но Будапешт не намерен принимать участия в его деятельности, сказал бельгийскому телеканалу VRT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Мы ясно дали понять, что не намерены брать на себя какое-либо политическое или финансовое бремя [в связи с Европейским фондом мира]. Если другие хотят поставлять оружие на Украину, то могут делать это под свою ответственность, но мы в этом участвовать не будем», — пояснил он на неформальной встрече с европейскими коллегами в Брюсселе.

По словам министра, для Венгрии поставки вооружения — это красная черта, поэтому страна не собирается участвовать в работе фонда, но и мешать другим европейским странам не станет. Сийярто добавил, что Венгрия «конструктивно воздержалась». Он также напомнил, что его государство едва ли не единственное в ЕС не отправляет на Украину оружие.