Содержание пыли в столичном воздухе превышает норму

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В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Согласно заявлению главного инженера группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рены Аллахвердиевой, содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,8 – 2 раза.

Причиной этого является распространение под воздействием временами усиливающегося юго-западного ветра пылевых масс, образовавшихся на верхней сухой поверхности почвы.

По словам Р.Аллахвердиевой, пыльный туман носит локальный характер и, как ожидается, сохранится в течение дня – в зависимости от метеорологических условий.