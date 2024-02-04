Венецианский карнавал в фотографиях (фото)

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В Венеции проходит карнавал, темой которого в этом году стало «Удивительное путешествие Марко Поло». Он продлится до 13 февраля.

Карнавал начался 27 января — по традиции на венецианских каналах прошли водные шоу на лодках и гондолах. В театральных спектаклях и выступлениях уличных артистов и музыкантов будет присутствовать «дух Азии», путешествия по которой описывал Марко Поло, объявили организаторы карнавала. В программу вошло празднование китайского Нового года, которому посвятят отдельные шествия.

Как выглядит костюмированный праздник в этом году — в фоторепортаже РБК.