МВД: Эйюбов за несколько дней до суицида уволился из органов внутренних дел

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Самоубийство бывшего полицейского Шахина Эйюбова – работавшего сотрудником Нефтчалинского РОП, не связано с его служебной деятельностью, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что он положительно характеризовался по службе, недочетов в его работе не наблюдалось, он был дисциплинированным сотрудником.

В МВД подчеркнули, что за несколько дней до самоубийства, которое он совершил 3 января этого года, Эйюбов написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел по собственному желанию.

В ходе расследование было установлено, что он покончил в собой в связи с конфликтом, который у него возник с женщиной, состоявшей с ним в близких отношениях.

Доказательства, подтверждающие эту версию, собраны и представлены надлежащим образом членам семьи покойного, сказано в сообщении МВД.

В ведомстве также отметили, что признаков состава какого либо преступления по данному факту не выявлено.