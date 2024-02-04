ЕС намерен расширить отношения с Турцией

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Вопрос отношений Евросоюза с Турцией был на повестке дня неформальной встречи глав МИД стран ЕС, состоявшейся в Брюсселе. По итогу встречи на пресс-конференции выступили глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Все государства-члены согласны на установление более тесных отношений с Турцией», – заявил Боррель.

Взаимодействие с Анкарой важно не только в рамках расширения сотрудничества, но и для предотвращения конфликтов, внимания заслуживает кипрский вопрос, добавил он.

«Мы должны расширить отношения с Турцией, работать в областях, где наши интересы пересекаются, и избегать проблем, которые отдаляют нас друг от друга», – сказал дипломат.