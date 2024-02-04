ВМС Украины: ЧФ России практически парализован

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Российские корабли-ракетоносители Черноморского флота отрезаны от пока еще подконтрольного РФ города Севастополь, в котором находится их основная логистическая база в Черном море.

Вражеские корабли вынуждены быстро подплывать к берегам Севастополя, «быстро загружать одну ракету и быстро оттуда убираться», рассказал спикер Военно-морских сил Украины – капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук.

– Их ракетоносители РФ отрезали от Севастополя, где их основная логистическая база в Черном море, где вся инфраструктура. А главное – «Калибры» (крылатые ракеты) остались в Севастополе, – подчеркнул он.

По словам Плетенчука, можно констатировать, что работа ЧФ РФ, если не полностью парализована, то «очень усложнена». Спикер ВМС ВСУ добавил, что в российском городе Новороссийск, куда корабли Черноморского флота «сбежали» после ударов по территории Крыма, проблему с загрузкой ракет так и не решили.