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Бельгия разработала план разблокировки активов России для помощи Украине

Бельгия разработала план разблокировки активов России для помощи Украине

Бельгия предложила странам G7 план, который мог бы разрешить разблокировать замороженные российские активы в Европе. Их хотят использовать в пользу Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Правительство Бельгии инициировало выпуск долговых обязательств, которые будут привлекать средства для восстановления Украины. Российские активы будут использованы для погашения долга.

Financial Times объясняет, что союзники Украины потребуют от России погашения долга по выпущенным обязательствам, но если Москва откажется, то партнеры будут привлекать замороженные активы РФ. Это поможет обойти некоторые юридические преграды для конфискации российских средств.

«Это, среди прочего, позволит отложить вопрос о том, что будет происходить с суверенными российскими активами, хотя они будут использованы в качестве залога», – сказал один из собеседников издания, проинформированный об этой теме.

По словам другого источника, участвовавшего в переговорах между США и ЕС по российским активам, предложение Бельгии стало «попыткой найти компромисс между разными точками зрения как внутри ЕС, так и в G7».

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