ВСУ уничтожили еще 810 вражеских военнослужащих

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Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 810 российских захватчиков, таким образом общее количество потерь вражеских войск в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составило уже около 388750 человек. Также бойцы ВСУ уничтожили 31 артсистему и 13 ББМ интервентов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 388750 (+810) человек ликвидировано;

танков – 6343 (+2) ед.;

боевых бронированных машин – 11818 (+13) ед;

артиллерийских систем – 9331 (+31) ед.;

РСЗО – 979 ед.;

средства ПВО – 663 ед.;

самолетов – 332 ед.;

вертолетов – 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12) ед.;

крылатые ракеты – 1848 (+1) ед.;

корабли/катера – 24 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 12393 (+41) ед.;

специальная техника – 1479 (+6) ед.