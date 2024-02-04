ВСУ уничтожили еще 810 вражеских военнослужащих

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 810 российских захватчиков, таким образом общее количество потерь вражеских войск в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составило уже около 388750 человек. Также бойцы ВСУ уничтожили 31 артсистему и 13 ББМ интервентов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 388750 (+810) человек ликвидировано;
танков – 6343 (+2) ед.;
боевых бронированных машин – 11818 (+13) ед;
артиллерийских систем – 9331 (+31) ед.;
РСЗО – 979 ед.;
средства ПВО – 663 ед.;
самолетов – 332 ед.;
вертолетов – 324 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12) ед.;
крылатые ракеты – 1848 (+1) ед.;
корабли/катера – 24 ед.;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 12393 (+41) ед.;
специальная техника – 1479 (+6) ед.