Ермаков: Пашинян провоцирует Россию на ответные активные действия

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не самостоятельная фигура и его действия показывают, что он находится под патронажем пиарщиков.

Об этом в прямом эфире Alpha News заявил российский военный корреспондент Тимофей Ермаков.

«Исходя из беглого анализа, тут не надо быть экспертом в армяно-российских отношениях, нужно просто проследить весь генезис поступков Пашиняна и его жены, Анны Акопян. Все мы помним поездку в Украину по приглашению Зеленского.

По поступкам Пашиняна мы видим, что он провоцирует Россию на какие-то ответные активные действия. То есть он находится в выжидательной позиции, в надежде, что доведет Россию, российскую дипломатию и российского президента до достаточно жестких заявлений. Это все очень грустно для армянского народа и армянской нации, для всего армянства в целом. Потому что Никол Пашинян фигура явно не самостоятельная и сейчас его действия показывают, что он находится под патронажем своих пиарщиков. Я уверен, что они говорят на очень хорошем британском английском языке, и диктуют ему определенный модуль поведения, следуя которому он совершает определенные враждебные медиа-шаги в сторону России, желая нас спровоцировать», – отметил военкор.

«Цель заключается в том, чтобы мы первые закинули мяч на его половину поля, в плане потребовали хотя бы разъяснить его слова, либо, например, поставили вопрос об исключении Армении из формального списка наших союзников. Надеюсь, мы этого не сделаем, но я так понимаю, что британское задание заключается именно в этом.

Нужно рассматривать их конечные цели, они хотят исключить российское влияние в Армении, сократить присутствие российских войск, и естественно, экономическое присутствие. Короче говоря, порвать абсолютно все связи. Для чего? Для того чтобы эта территория перешла под абсолютный контроль британского внешнего управления», – сказал Ермаков.

«Западные кураторы требуют от Пашиняна максимально наглого поведения в отношении России, чтобы добиться от нее ответной реакции. Мне это напоминает то, как опытные уголовники ведут себя с новым надзирателем в тюрьме. Сначала ты кричишь, потом ты стучишь в двери, потом пытаешься заговорить с начальником, а потом подсадишь на крючок этого нового неопытного сотрудника охраны. Такое поведение присуще людям скажем так, англосаксонской культуры. Люди, которые вкладывают это в голову Пашиняна, требуют от него максимально наглого поведения, чтобы проверить реакцию России. На дипломатическом уровне, к сожалению, британские кураторы в Армении очень сильно нас переигрывают», – сетует российский военкор.

«Я считаю, что начиная с 1991 года российское руководство сохраняло некий консенсус в плане невмешательства в дела республик бывшего Советского Союза. То есть, мы не вмешивались в Казахстан, не вмешивались в события в Украине, и к чему это привело? Я не говорю, что нужно давить на выборах, но тем не менее свои интересы нужно отстаивать. Мы до сих пор идем по пути невмешательства, но, если мы там не работаем, там работает кто-то еще – Британия, США и так далее. Они абсолютно не стесняясь приводят к власти своих кандидатов, ставят своих премьер-министров, как Никол Пашинян, или президентов, как Владимир Зеленский, которые работают против России.

Поэтому, к сожалению, у меня нет конкретного ответа. Наверное, нужно как-то пересматривать эту политику, потому что сейчас России необходимо предпринять что-то адекватное. Ну разве что вызвать Пашиняна и недвусмысленно ему все объяснить, без намеков. Возможно, это как-то повлияет на ситуацию, но я не очень в этом уверен», – отметил Тимофей Ермаков.