ВМС Украины: ЧФ России практически парализован |
В Польше обнаружено тело азербайджанки, пропавшей с 2-месячным ребенком (фото) |
Скончался президент Намибии |
Запад ударил по десяткам целей хуситов в Йемене (видео) |
Китай впервые публично поддержал Россию в войне |
США нанесли новый удар по Йемену |
Источник «Минвала»: На условной границе с Арменией задержан гражданин Чехии, вероятно, шпион миссии ЕС |
США нанесли массированные удары по иранским силам |
Глава Центробанка Турции попросила Эрдогана освободить ее от должности |
Главное Мир

Скончался президент Намибии

Скончался президент Намибии

Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер на 83-м году жизни. Заявление вице-лидера страны Нанголо Мбумбы опубликовано на странице офиса главы государства.

«Друзья намибийцы. С огромной грустью и сожалением сообщаю вам, что наш любимый президент Республики Намибия Хаге Гейнгоб, скончался сегодня, в воскресенье 4 февраля 2024 года, около 00:04 в больнице Леди Похамба, где он получал медицинскую помощь. Рядом с ним была его дорогая жена мадам Моника Гейнгос и его дети», — сказано в сообщении.

Хаге Гейнгоб родился 3 августа 1941 года в намибийском городе Очиваронго. После провозглашения независимости Намибии он был назначен главой правительства и занимал этот пост более 12 лет с 21 марта 1990 по 28 августа 2002 года. Гейнгоб был избран третьим президентом страны в 2014 году. В 2019 голу политик был переизбран на второй президентский срок.

Теги:
Из этой рубрики
Захарова: Российских артистов черт попутал
Мир

Захарова: Российских артистов черт попутал

2024/02/04, 12:37
Путин воздал Володину по заслугам
Мир

Путин воздал Володину по заслугам

2024/02/04, 11:10
При падении вертолета полиции в Турции погибли люди (видео)
Мир

При падении вертолета полиции в Турции погибли люди (видео)

2024/02/04, 10:06
Байден не хочет помогать Израилю без Украины
Мир

Байден не хочет помогать Израилю без Украины

2024/02/04, 09:00
Скончался президент Намибии
Мир

Скончался президент Намибии

2024/02/04, 07:53
Северная Корея зарабатывает десятки миллионов долларов на экспорте накладных ресниц
Мир

Северная Корея зарабатывает десятки миллионов долларов на экспорте накладных ресниц

2024/02/03, 23:59
Компания Цукерберга установила рекорд
Мир

Компания Цукерберга установила рекорд

2024/02/03, 23:40
Число бездомных в Германии резко выросло
Мир

Число бездомных в Германии резко выросло

2024/02/03, 23:17
В России расстреляли командира самолета Ту-95
Мир

В России расстреляли командира самолета Ту-95

2024/02/03, 22:56