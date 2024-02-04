Скончался президент Намибии

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Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер на 83-м году жизни. Заявление вице-лидера страны Нанголо Мбумбы опубликовано на странице офиса главы государства.

«Друзья намибийцы. С огромной грустью и сожалением сообщаю вам, что наш любимый президент Республики Намибия Хаге Гейнгоб, скончался сегодня, в воскресенье 4 февраля 2024 года, около 00:04 в больнице Леди Похамба, где он получал медицинскую помощь. Рядом с ним была его дорогая жена мадам Моника Гейнгос и его дети», — сказано в сообщении.

Хаге Гейнгоб родился 3 августа 1941 года в намибийском городе Очиваронго. После провозглашения независимости Намибии он был назначен главой правительства и занимал этот пост более 12 лет с 21 марта 1990 по 28 августа 2002 года. Гейнгоб был избран третьим президентом страны в 2014 году. В 2019 голу политик был переизбран на второй президентский срок.