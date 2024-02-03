Калын провел переговоры с главой политбюро движения ХАМАС Ханией

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Глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калин в столице Катара Дохе встретился с председателем политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией и сопровождающей его делегацией.

В ходе встречи обсуждались вопросы обмена пленными, события в Газе, прекращение огня и пути прекращения осады.

Стороны также рассмотрели вопросы обеспечения гуманитарных потребностей палестинского народа. Было подчеркнуто, что создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме является основой стабильности в регионе.