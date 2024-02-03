Китай впервые публично поддержал Россию в войне |
США нанесли новый удар по Йемену |
Источник «Минвала»: На условной границе с Арменией задержан гражданин Чехии, вероятно, шпион миссии ЕС |
США нанесли массированные удары по иранским силам |
Глава Центробанка Турции попросила Эрдогана освободить ее от должности |
Результаты соцопроса в преддверии президентских выборов: 97% – за Ильхама Алиева |
Минобороны Армении: Нью-Дели и Париж стали для Еревана основными партнерами в сфере обороны |
В Турции задержаны 7 подозреваемых в связях с «Моссад» |
Раиси о том, будет ли война с США |
Главное Мир

Венгрия: Санкции против России провалились

Венгрия: Санкции против России провалились

Попытки Евросоюза ввести новые санкции против России выглядят просто несерьезно, поскольку предыдущие явно провалились. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Он напомнил, что Еврокомиссия готовит сейчас очередной, уже 13-й, пакет санкций против России, однако сделать это нелегко, поскольку ограничения затронули уже едва ли не все отрасли российской промышленности и финансов.

По его словам, «надо приложить очень серьезные усилия, чтобы найти организации, отрасли промышленности или отдельных лиц, которые не включены в санкционный список или чьи семьи не включены в санкционный список».

Теги:
Из этой рубрики
Северная Корея зарабатывает десятки миллионов долларов на экспорте накладных ресниц
Мир

Северная Корея зарабатывает десятки миллионов долларов на экспорте накладных ресниц

2024/02/03, 23:59
Компания Цукерберга установила рекорд
Мир

Компания Цукерберга установила рекорд

2024/02/03, 23:40
Число бездомных в Германии резко выросло
Мир

Число бездомных в Германии резко выросло

2024/02/03, 23:17
В России расстреляли командира самолета Ту-95
Мир

В России расстреляли командира самолета Ту-95

2024/02/03, 22:56
США и Великобритания нанесли новые удары по позициям хуситов
Мир

США и Великобритания нанесли новые удары по позициям хуситов

2024/02/03, 22:36
Калын провел переговоры с главой политбюро движения ХАМАС Ханией
Мир

Калын провел переговоры с главой политбюро движения ХАМАС Ханией

2024/02/03, 22:29
Forbes: США предали Украину
Мир

Forbes: США предали Украину

2024/02/03, 21:56
Китай впервые публично поддержал Россию в войне
Мир

Китай впервые публично поддержал Россию в войне

2024/02/03, 21:50
The Washington Post: США не поддержали решение Зеленского
Мир

The Washington Post: США не поддержали решение Зеленского

2024/02/03, 21:45