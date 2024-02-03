Венгрия: Санкции против России провалились

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Попытки Евросоюза ввести новые санкции против России выглядят просто несерьезно, поскольку предыдущие явно провалились. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Он напомнил, что Еврокомиссия готовит сейчас очередной, уже 13-й, пакет санкций против России, однако сделать это нелегко, поскольку ограничения затронули уже едва ли не все отрасли российской промышленности и финансов.

По его словам, «надо приложить очень серьезные усилия, чтобы найти организации, отрасли промышленности или отдельных лиц, которые не включены в санкционный список или чьи семьи не включены в санкционный список».