Украина пообещала отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире «Украинского радио», что Киев продвинет упомянутую президентом России Владимиром Путиным демилитаризованную зону «до Москвы, до Санкт-Петербурга», передает РБК-Украина.

«Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем. Единственное, где они там смогут квакать, – это не ближе Урала. Поверьте, так обязательно будет», – сказал Данилов.

По его словам, «демилитаризованная зона будет проходить по совсем другим параллелям и меридианам», чем хотел бы президент России.

«Это будет точно территория РФ, а не Украины», – заявил Данилов.

Ранее президент России заявил, что демилитаризованная линия должна проходить на таком удалении от границ России, которое обезопасит территорию страны от обстрелов.

«Эта линия (фронта) должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов», – сказал он.