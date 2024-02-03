США нанесли новый удар по Йемену |
Источник «Минвала»: На условной границе с Арменией задержан гражданин Чехии, вероятно, шпион миссии ЕС |
США нанесли массированные удары по иранским силам |
Глава Центробанка Турции попросила Эрдогана освободить ее от должности |
Результаты соцопроса в преддверии президентских выборов: 97% – за Ильхама Алиева |
Минобороны Армении: Нью-Дели и Париж стали для Еревана основными партнерами в сфере обороны |
В Турции задержаны 7 подозреваемых в связях с «Моссад» |
Раиси о том, будет ли война с США |
Байден принял решение: удар будет нанесен 3-4 февраля |
Главное Мир

США нанесли новый удар по Йемену

США нанесли новый удар по Йемену

США нанесли новый удар по Йемену, уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«ВС США осуществили удар и уничтожили БПЛА в рамках самообороны», — уточнили в сообщении.

Накануне стало известно, что после атак по целям в Ираке и Сирии следующие удары США собираются нанести по объектам в Йемене в ответ на нападение на американскую военную базу в Иордании. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на двух американских официальных лиц.

Теги:
Из этой рубрики
Жандарм с биноклем = обезьяна с гранатой: сенсационное задержание гражданина Чехии
Мир

Жандарм с биноклем = обезьяна с гранатой: сенсационное задержание гражданина Чехии

2024/02/03, 21:05
Синоптики предупредили об ухудшении погоды
Мир

Синоптики предупредили об ухудшении погоды

2024/02/03, 20:45
Украина пообещала отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
Мир

Украина пообещала отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

2024/02/03, 20:42
Анкара на перепутье: поддастся ли Эрдоган на шантаж США  
Мир

Анкара на перепутье: поддастся ли Эрдоган на шантаж США  

2024/02/03, 20:15
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии
Мир

Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии

2024/02/03, 20:09
Ирак объявил трехдневный траур по жертвам ударов США
Мир

Ирак объявил трехдневный траур по жертвам ударов США

2024/02/03, 19:34
Зеленский: «Россия чувствует боль. Это было действительно сильно»
Мир

Зеленский: «Россия чувствует боль. Это было действительно сильно»

2024/02/03, 19:14
США нанесли новый удар по Йемену
Мир

США нанесли новый удар по Йемену

2024/02/03, 18:02
Экс-премьер Пакистана загремит за решетку из-за женитьбы
Мир

Экс-премьер Пакистана загремит за решетку из-за женитьбы

2024/02/03, 16:00