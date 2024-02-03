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ХАМАС атаковал консульство США в Италии

ХАМАС атаковал консульство США в Италии

Сторонники палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за нападение на генеральное консульство США, расположенное в итальянском городе Флоренции. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ночь на 1 февраля группа неизвестных людей попыталась поджечь здание дипломатического представительства. Злоумышленники бросили в направлении постройки два коктейля Молотова, которые упали на асфальт перед генеральным консульством.

В результате нападения никто не пострадал. Также не поступало никаких сообщений о нанесенном дипломатическому представительству ущербе. Лишь ряд местных СМИ опубликовали фотографии с места происшествия, на которых можно увидеть два темных пятна от сгоревшей зажигательной смеси.

При этом спустя два дня в сети появилось видео под названием «Весь мир — ХАМАС». Ролик, который содержит изображения генерального консульства США до нападения, был сделан сторонниками палестинского движения.

В какой-то момент на записи появляется человек со скрытым лицом. Он по-арабски заявляет, что увеличение числа пострадавших палестинцев ведет к пропорциональному росту количества бойцов ХАМАС в мире.

Позже итальянская газета Corriere della sera сообщила, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают достоверность видео. Кроме того, в распоряжение специального подразделения полиции по борьбе с терроризмом попали записи с камер наблюдения. На кадрах видно, как возможные злоумышленники бегут с места нападения на американское учреждение, пишет агентство со ссылкой на зарубежное издание.

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