Корсиканцы протестуют против репрессий французской полиции в отношении мирных активистов

164 Просмотров

Несмотря на все сложности, корсиканцы решительно продолжают борьбу за освобождение своей страны. Созданная в стране новая партия Nazione со дня основания консолидировала более 600 активистов. Успех партии с первого дня вызвал гнев французского правительства. Правительство не смогло смириться с таким успехом партии, продемонстрировав это репрессиями и нападениями на дома активистов.

Спустя два дня после первого заседания ассамблеи партия Nazione, несмотря на крайне жестокие и беспощадные репрессии французской полиции, провела в Бастии пресс-конференцию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, пресс-секретарь и другие члены партии, выступая на конференции, решительно осудили репрессии, учиненные французской полицией в последние дни. Они потребовали незамедлительного освобождения двух активистов Nazione, арестованных полицией и отправленных в Париж. Кроме того, они призвали всех корсиканцев выйти на демонстрацию протеста во время поездки министра внутренних дел Жеральда Дарманена на Корсику.

«Спустя всего два дня после первого заседания генеральной ассамблеи партии Nazione французское государство вновь ответило волной репрессий на успех этой новой политической инициативы, двое наших активистов, членов нашей национальной координации, Анто Симони и Николас Пинзути были арестованы.

Эта грязная полицейская операция, осуществленная по указанию прокуратуры по борьбе с национальным террором (PNAT), очевидно отражает желание намеренно развязать агрессию против наших активистов и их семей. Так, их дома подверглись нападению, двери вынесены взрывателями, на глазах детей отцы были сбиты с ног и арестованы, дома разрушены, на глазах детей были сломаны их игрушки, а двое уважаемых активистов, добросовестно выполнявших политические и профессиональные обязательства, были по произвольному решению отправлены в Париж.

Сегодня Nazione осуждает эти прискорбные и неприемлемые действия против мирных людей, достойные худших авторитарных режимов», – заявили члены партии местной и зарубежной прессе.

Они отметили, что место их активистов – на земле Корсики, в своих семьях, на своих рабочих местах и на поле борьбы за сохранение своей страны, и потребовали их освободить.

«Единственная цель этой новой агрессии против национально-освободительного движения — попытаться остановить великое народное движение, создавшее Nazione, и сломить его политическую волю.

Вновь опираясь на фактор силы, французские политические лидеры и некоторые политики на Корсике отвергнут любые политические мотивы этих призывов. Мы еще раз заявляем, что утверждение о независимости политических и судебных властей в «деле Корсики» является мифом, и аресты во вторник были произведены политической полицией по приказу политической юстиции.

Действительно, теперь этот процесс известен и приобрел очень грубую форму: каждая инициатива движения за независимость наталкивается на механизм.

Репрессивные действия не случайно совпадают с сообщениями о приезде на следующей неделе министра внутренних дел Жеральда Дарманена. Эти шаги французской полиции являются частью политики нейтрализации единственного политического движения, которое борется за независимость Корсики. Наша политическая борьба основана на решительной защите интересов Корсики и корсиканцев», – подчеркнул пресс-секретарь политической партии.

Отмечалось, что сотни активистов Nazione во время голосования по общему направлению политики партии вновь подтвердили, что партия всегда была главным актором для реального политического решения и реального мира в стране. Однако поиск политического решения, приносящего мир, вовсе не означает отказ от всех требований, которые имеют фундаментальное значение для будущего народа Корсики.

«Репрессии никогда не смогут заставить нас остановить нашу национальную борьбу и сдаться. Nazione в ближайшие дни продолжит популяризировать свой политический проект, объединив всех корсиканцев, которые согласны с нашей политикой», – отметили члены партии, подчеркнув, что в ближайшие дни их деятельность станет еще более интенсивной.

В заключение конференции активисты Nazione призвали выйти на демонстрацию протеста в связи с предстоящей на следующей неделе поездкой министра внутренних дел Ж.Дарманена на Корсику и скандировать лозунги: «За права народа Корсики!», «Прекратить репрессии!», «Да здравствует нация!».

Члены партии также назвали неприемлемым налет 18 французских полицейских в масках на дома активистов Nazione. Отметив, что это крайняя степень репрессий, они подчеркнули, что Франция, считающая себя колыбелью правового государства и прав человека, на самом деле ориентирована на диктатуру, а не на демократию. Члены партии Nazione заявили, что такая ситуация возможна только при авторитарном режиме, однако никакие репрессии не смогут сломить волю корсиканцев, и они будут решительно продолжать борьбу за свою свободу.