Джейхун Байрамов: Впервые через 30 лет появились условия для мира с Арменией

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Впервые через 30 лет появились реальные условия для мира между Азербайджаном и Арменией, и оказание Армении военной помощи Европейским Союзом и некоторыми государствами-участниками под тем или иным предлогом или покровительство Армении и побуждение ее к отказу от мирного процесса будут препятствовать созданию устойчивого мира в регионе Южного Кавказа.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой, сообщает Trend.

Джейхун Байрамов сказал, что Азербайджан является надежным партнером ЕС и государств-участников, что применение двойных стандартов против страны и демонстрация несправедливого отношения к ней не способствует установлению устойчивого мира в регионе.

Он также заявил, что принятие в Парламентской Ассамблее Совета Европы решения, носящего антиазербайджанский характер, и инициатива находящейся в меньшинстве группы, связанная с отказом в ратификации верительных грамот делегации Азербайджана, не служат диалогу.