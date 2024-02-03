Проводятся практические занятия нового учебного периода (видео)

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Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в видах войск и воинских частях Азербайджанской Армии успешно проводятся практические занятия нового учебного периода, сообщает Минобороны.

В соответствии с планом задачи по подготовке боевой техники и артиллерийских установок, выведенных из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения по сигналу тревоги, к боевому применению на огневых позициях выполняются согласно нормативам.

На занятиях, проводимых в целях поддержания боевой подготовки войск на высоком уровне, обеспечения стабильного, бесперебойного и оперативного управления подразделениями, военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм.