Путин заявил, что хотел бы показать «известный жест» недоброжелателям России (видео)

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Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы показать «известный жест» всем тем, кто желал и предсказывал стране крах.

Путин 2 февраля встретился с участниками форума «Все для победы!» в Туле. Во время мероприятия он отметил, что российская экономика выдержала беспрецедентное санкционное давления со стороны Запада и тем самым доказала свою устойчивость. Более того, даже сейчас экономика РФ продолжает активно развиваться.

«Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать «известный жест» — не буду этого делать: здесь много девушек», — сказал Путин.