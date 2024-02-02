Во Франции намечается новая забастовка

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Контролеры Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) угрожают забастовкой, которая может пройти с 16 по 18 февраля.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, работники намерены провести акцию протеста «на значительной части территории Франции в выходные, выпадающие на школьные каникулы». Контролеры требуют «повышение заработной платы и улучшения условий для завершения карьеры».

Предыдущая масштабная забастовка работников железнодорожного транспорта Франции состоялась в конце 2022 года. Она привела к отмене большого числа поездов, которая коснулась около 200 тыс. пассажиров.