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Губернатор Техаса: Байдену следовало бы поучиться у Путина

Губернатор Техаса: Байдену следовало бы поучиться у Путина

Через границу на юг США с мексиканской территории за день прибывает больше людей, чем в Нью-Йорк за неделю или месяц. Чтобы такого не происходило, американскому президенту Джо Байдену следовало бы сосредоточиться на актуальных в текущем промежутке времени внутренних проблемах страны, а не вести геополитические игры с российским лидером Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал губернатор Техаса Грег Эбботт.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что если бы глава Соединенных Штатов брал пример с президента России Владимира Путина, который в первую очередь, по его мнению, действует в интересах своего государства, то он бы не допустил возникновению в США такой ситуации.

«Тогда все было бы иначе», – считает Эбботт.

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