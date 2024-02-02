В Турции задержаны 7 подозреваемых в связях с «Моссад» |
Раиси о том, будет ли война с США |
Байден принял решение: удар будет нанесен 3-4 февраля |
Украина решила потребовать от России $1 триллион |
«Дизайн войны изменился». Колонка Залужного на CNN |
Хаменеи приказал избегать прямого столкновения с США |
В Баку насмерть угорела 11-летняя девочка |
Эль Мюрид: Эксклюзивные права на Южный Кавказ Россия потеряла |
В Азербайджане отмечается День молодежи |
Главное Политика

Американская организация ORACLE ADVISORY GROUP проведет exit-poll в Карабахе

Американская организация ORACLE ADVISORY GROUP проведет exit-poll в Карабахе

Это большая радость находиться сегодня здесь. Об этом на пресс-конференции в Шуше заявила Влада Галан – партнер американской организации ORACLE ADVISORY GROUP, которая проведет exit-poll на досрочных президентских выборах.

Она отметила, что участвовала в пятых выборах в Азербайджане: «На данный момент у нас пять опытных сотрудников в Азербайджане, они проинструктировали местных сотрудников. Мы провели предвыборный опрос в Азербайджане. Это означает около 2 % от общего числа избирателей. Мы проведем exit-poll по всей стране, включая Карабахский регион».

Теги:
Из этой рубрики
Генсек Межпарламентского союза посетил Агдам
Политика

Генсек Межпарламентского союза посетил Агдам

2024/02/02, 17:15
Американская организация ORACLE ADVISORY GROUP проведет exit-poll в Карабахе
Политика

Американская организация ORACLE ADVISORY GROUP проведет exit-poll в Карабахе

2024/02/02, 16:48
Байрамов: Антиазербайджанское решение ПАСЕ не служит диалогу
Политика

Байрамов: Антиазербайджанское решение ПАСЕ не служит диалогу

2024/02/02, 16:29
Глава МИД Азербайджана: Оказание ЕС военной помощи Армении под любым предлогом наносит ущерб установлению мира
Политика

Глава МИД Азербайджана: Оказание ЕС военной помощи Армении под любым предлогом наносит ущерб установлению мира

2024/02/02, 16:18
Президент принял исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата
Политика

Президент принял исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата

2024/02/02, 15:55
В Азербайджане готовится карта горно-рудных месторождений Армении
Политика

В Азербайджане готовится карта горно-рудных месторождений Армении

2024/02/02, 13:24
Миссия наблюдателей от СНГ: Всем кандидатам на пост президента Азербайджана созданы равные условия
Политика

Миссия наблюдателей от СНГ: Всем кандидатам на пост президента Азербайджана созданы равные условия

2024/02/02, 13:13
«Я провел обсуждения с властями Азербайджана, и доволен полученным ответом»
Политика

«Я провел обсуждения с властями Азербайджана, и доволен полученным ответом»

2024/02/02, 10:51
Хаменеи приказал избегать прямого столкновения с США
Политика

Хаменеи приказал избегать прямого столкновения с США

2024/02/02, 09:49