Американская организация ORACLE ADVISORY GROUP проведет exit-poll в Карабахе

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Это большая радость находиться сегодня здесь. Об этом на пресс-конференции в Шуше заявила Влада Галан – партнер американской организации ORACLE ADVISORY GROUP, которая проведет exit-poll на досрочных президентских выборах.

Она отметила, что участвовала в пятых выборах в Азербайджане: «На данный момент у нас пять опытных сотрудников в Азербайджане, они проинструктировали местных сотрудников. Мы провели предвыборный опрос в Азербайджане. Это означает около 2 % от общего числа избирателей. Мы проведем exit-poll по всей стране, включая Карабахский регион».