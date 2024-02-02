Байрамов: Антиазербайджанское решение ПАСЕ не служит диалогу

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Инициатива составляющей меньшинство в Парламентской ассамблее Совета Европы группы о принятии антиазербайджанского решения и нератификации полномочий азербайджанской делегации не способствует диалогу. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером ЕС, а применение двойных стандартов и несправедливый подход к стране не способствуют установлению устойчивого мира в регионе.