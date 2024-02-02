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Генсек Межпарламентского союза посетил Агдам

Генсек Межпарламентского союза посетил Агдам

Находящийся с визитом в Азербайджане генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг 2 февраля посетил город Агдам.

Генерального секретаря Межпарламентского союза сопровождали депутат Милли Меджлиса, сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству Европейский Союз–Азербайджан Джаваншир Фейзиев, постоянный представитель Азербайджанской Республики в Женевском офисе ООН и других международных организациях Галиб Исрафилов и другие официальные лица, пишет АПА.

Генеральному секретарю Межпарламентского союза была предоставлена информация о зверствах, совершенных вооруженными силами Армении в Агдаме, уничтожении наших культурных, исторических и религиозных памятников и строительных работах, проводимых здесь Азербайджаном после освобождения города от оккупации.

Гости осмотрели разрушенные армянами здания в городе Агдам, в том числе Агдамского драматического театра, стали свидетелями армянского варварства на Аллее шехидов. Сообщается, что армянские вандалы, уничтожившие все в Агдаме, разрушили и могилы.

Затем Мартин Чунгонг ознакомился со строительными работами, проводимыми в рамках Генерального плана города Агдам, комплексом «Имарет», мечетью «Джума».

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